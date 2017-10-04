科技彰显实力 北斗导航为中华崛起而升空

【天极网数码频道】GPS作为现代控制和导航以及自动识别系统的核心，出现偶然的偏移较为平常，比如我们日常使用到的手机导航、车机导航均会出现一定的定位偏差，但也仅限于百米范围以内，如若达到几十英里，那就不单单是定位异常问题了，其中的GPS信号发射机计算均会有重大的可操控点。而据《连线》报道，今年在黑海发生了多起GPS定位异常事故：一艘 3.7 万吨的油轮 Atria 号当时正准备停靠黑海港口诺沃西比尔斯克，突然警报响起，系统显示油轮位于港口 20- 30 英里的地方。

据船只船长所说，他们互相间的定位显示都存在一定偏差，均在二十英里左右，这不得不让人怀疑事故背后的真相，或为某国GPS欺骗攻击所致。在此可见，全球卫星定位导航的重要战略意义，无论是在民用还是军用方面，依赖GPS卫星来进行定位成为现今最为主流且成熟的技术，如若此等科研技术仅仅掌握在一国之手，受牵制程度可见一斑。

为此，世界强国或组织均有意识的进行了卫星定位系统的研发。截止目前，全球较为成熟的卫星导航系统仅有三个，分别为发力最早研究最成熟的美国GPS、后续跟进投入研发使用的俄罗斯GLONASS，最后一个则是我国自主研制的北斗卫星导航系统(BDS)。

从市场布局来看，GLONASS受限于卫星及系统方案的问题，主要集中的欧罗斯及欧洲等地使用，而美国GPS由于民用较早，方案成熟稳定，在民用市场基本都处于免费状态而占据了全球绝大部分市场，我国北斗导航虽然起步较晚，但全新的系统方案和雄厚的资源投入，令其厚积薄发，稳步前进，目前在国内众多民用军用行业中均有使用。最为关键的点还在于北斗是我国自主研发，在应急状态下的特殊功能全在自主掌握之中，例如汶川地震时期通过北斗导航实现的有源定位，极大的方便了救援工作。

由此可见，北斗全球卫星定位导航系统不仅仅是科研上的突破，更在应用中带来了极大的用途，展现我国应有的大国风采！

（ 作者：雷文信 责任编辑：雷文信）

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