唯大屏才够爽 道道通D-B05P智能后视镜热销

【天极网数码频道】道道通D-B05P，主打1080P高清前后双录、ADAS行车辅助，7.36英寸高清大屏、专业导航地图、智能语音等。道道通这款D-B05智能后视镜产品，除了智能语音助手功能外，3年内还有免费流量和免费升级地图，而且这款后视镜还内置了车道偏移预警功能。

道道通D-B05P后视镜导航的整体外形相对原装后视镜更显大气，内置7.36英寸寸1280*400分辨率的宽视觉高清显示屏，显示画面细腻屏幕触控灵敏，显示内容位于后视镜的中部，在车主驾驶过程中有效提供相应的驾驶辅助。镜面材质上选用专业光学防眩蓝镜，有效阻隔后车刺眼灯光，防止强光对车主驾车的干扰。

道道通D-B05智能后视镜内置了3G模块，车主可享受3年每月500M的免费流量，除此外，还能通过微信来定位车辆。并且，D-B05智能后视镜还可以设置wifi热点，只要你进入到车内，便能自动连接到产品的wifi。

道道通D-B05后视镜内置了车道偏移预警系统，车主在行车过程中系统会自动确认与前车距离，当过于接近前车时，就自动发出安全警告，避免追尾事故。而当车辆偏移原车道时，系统同样会发出警报声，提醒车主注意，以免车辆违规压线或偏离车道而导致事故。

最为实惠的还在于，选用道道通智能后视镜导航，提供三年的免费正版图资升级，对于后续的升级服务再也不用烦心，彻底摆脱“路痴”标签。道道通智能后视镜在兼备行车记录功能的同时，且支持前后双录，高清1080P摄像效果，清晰还原事件真相，安全行车更有保障。

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（ 作者：朱伟 责任编辑：朱伟）

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